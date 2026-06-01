Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra, al 44,8%, e il campo largo, al 44,9%, sono appaiati

La coalizione di centrodestra e il campo largo di centrosinistra sono sostanzialmente appaiati. A certificare il risultato è la Supermedia YouTrend per Sky sulle intenzioni di voto degli italiani, dalla quale emerge che le due coalizioni sono in pieno equilibrio: le forze guidate da Giorgia Meloni sono al 44,8%, mentre il campo largo si attesta al 44,9%.

Dati alla mano, rispetto all’analogo sondaggio di due settimane fa, continua la crescita di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che raggiunge il 4% e supera così la soglia di sbarramento. Stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente al 28,4% e all’8,2%. Sostanzialmente stabile Noi Moderati, che guadagna lo 0,1% e si attesta all’1,3%.

Nella coalizione di centrodestra, l’unico partito in lieve flessione è la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,3% e scende al 7%.

Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiati

Guardando al campo largo, sempre rispetto alla rilevazione di metà maggio, il Pd è stabile, mentre il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte registra un lieve calo dello 0,3%, attestandosi al 12,3%. Sostanzialmente stabile anche Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,1% e arriva al 6,5%.

Invariati Azione di Carlo Calenda, fermo al 3%, e Italia Viva, che resta al 2,5%. Lieve flessione, invece, per +Europa, che perde lo 0,2% e scende all’1,4%.