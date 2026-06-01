Iran, Baqaei: “Libano condizione per l’accordo con gli Usa”

Teheran, 1 giu. (askanews) – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, dice che un cessate il fuoco in Libano resta una condizione essenziale per qualsiasi accordo con gli Stati Uniti.Da Teheran, Baqaei accusa Washington di continuare a violare la tregua e afferma che l’Iran adotterà tutte le misure ritenute necessarie per difendere la propria sicurezza nazionale.Sul dossier nucleare, il portavoce precisa che non ci sono negoziati sui dettagli del programma iraniano: la priorità, in questa fase, è chiudere la guerra. “Insistiamo sul fatto che un cessate il fuoco in Libano è una condizione essenziale per qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra – ha detto Baqaei – Anche gli Stati Uniti stanno violando il cessate il fuoco, anche questa mattina”. E ha aggiunto: “Adotteremo tutte le misure che riterremo necessarie per difendere la sicurezza nazionale dell’Iran”. “Sappiamo quando sarà il momento di affrontare le questioni nucleari. Al momento non ci sono negoziati sui dettagli del dossier nucleare. In questa fase – ha concluso – la nostra priorità è porre fine alla guerra”.