Per il sindacato, sette reparti volo dei Vigili del fuoco non sono operativi: Varese, Bari, Catania, Lamezia Terme, Sassari, Cecina e Rieti

“Sette reparti volo dei Vigili del Fuoco risultano oggi temporaneamente non operativi per carenza di personale specializzato e manutenzioni: Varese, Bari, Catania, Lamezia Terme, Sassari, Cecina e Rieti. Una situazione senza precedenti che conferma la gravissima crisi di organico che sta interessando il servizio aereo del Corpo”. È la denuncia del sindacato autonomo Conapo.

“Le chiusure – dichiara il segretario generale del sindacato, Marco Piergallini – confermano pienamente l’allarme che avevamo lanciato appena ventiquattro ore fa. Quando sette Reparti Volo non riescono a garantire la piena operatività non si può più parlare di criticità ordinaria. Siamo davanti a una vera emergenza organizzativa che richiede risposte immediate”.

Situazione aggravata anche dal corso per Istruttori

“Da mesi- prosegue- denunciamo organici insufficienti e carichi di servizio sempre più pesanti. A peggiorare la situazione contribuisce anche il contemporaneo svolgimento del corso di formazione per gli Ispettori aeronaviganti, programmato in una fase già caratterizzata da una gravissima carenza di personale operativo. Il corso sta assorbendo una quota significativa del personale specializzato e il Conapo è ancora in attesa di conoscere formalmente le misure annunciate dall’Amministrazione per ridurne la durata e limitarne l’impatto sull’operatività dei reparti”.

“Il sistema- conclude il Conapo- sta reggendo soltanto grazie al senso di responsabilità del personale aeronavigante, ma non si può continuare a fare affidamento esclusivamente sulla loro disponibilità. Servono interventi urgenti per rafforzare gli organici, accelerare tutte le procedure necessarie a riportare personale nei turni operativi e affrontare immediatamente le criticità che stanno compromettendo la continuità del servizio aereo dei Vigili del Fuoco”.