Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Napoli: è la più forte degli ultimi 40 anni

La scossa più forte negli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei alle 12.47. Un terremoto che ha avuto l’epicentro nell’area di Bacoli e che è stato avvertito anche nel capoluogo campano. Molte persone sono scese in strada.

La magnitudo della scossa è stata 4.6 e, come detto, è stata la più alta registrata nella zona negli ultimi 40 anni, alla pari di quella che è avvenuta il 13 marzo scorso. Il sisma è stato registrato a una profondità di 5 km.

Scossa nei Campi Flegrei, avvertita a Napoli

La prima scossa, quella delle 12.47, è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Poco dopo, alle 12.51, è stata avvertita una seconda scossa di magnitudo 2.2. Come spiegato dal Comune di Pozzuoli, lo sciame potrebbe essere stato accompagnato da un boato che è stato avvertito nelle zone prossime all’epicentro.

Per il momento non sono state divulgate notizie di danni. Anche i vigili del fuoco confermano che non sono arrivate richieste di interventi. La circolazione dei treni nel nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale, con lo stop alla circolazione che è previsto in caso di scosse superiori alla magnitudo 4.0.