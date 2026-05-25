C’era da aspettarselo: la recente conferma del taglio delle accise, con lo sconto di 5 centesimi confermato sulla benzina ma ridotto da 20 a 10 centesimi sul diesel, avrebbe avuto ripercussioni significative per gli automobilisti. E infatti gli effetti non hanno tardato ad arrivare, con il gasolio che, dopo appena due settimane, è tornato sopra la soglia dei 2 euro al litro.

Rincari che si registrano nonostante le quotazioni dei prodotti raffinati sui mercati internazionali continuino a scendere. Il Brent, infatti, ha aperto la giornata sotto i 100 dollari al barile, segnale che i mercati stanno scommettendo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto e riaprire il nevralgico snodo dello Stretto di Hormuz.

Secondo le ultime rilevazioni, la benzina self service sulla rete ordinaria resta sostanzialmente stabile a 1,968 euro al litro, in aumento di appena 2 millesimi rispetto a venerdì.

Ben diverso il quadro del diesel, che sale a 2,046 euro al litro, segnando un incremento di 72 millesimi nello stesso periodo.

Per quanto riguarda i carburanti alternativi, il Gpl si attesta a 0,803 euro al litro, in calo di 2 millesimi, mentre il metano scende di 1 millesimo, attestandosi a 1,565 euro al chilogrammo.

Il caro carburanti resta un’emergenza: con il taglio dello sconto, il diesel torna a volare e sfonda quota 2 euro al litro

In autostrada la situazione è ancora più pesante: la benzina self service raggiunge i 2,057 euro al litro, con un aumento di 6 millesimi, mentre il diesel vola a 2,127 euro, registrando un rincaro di 63 millesimi.

Sulla rete autostradale il Gpl cala leggermente a 0,910 euro al litro (-1 millesimo), mentre il metano resta invariato a 1,588 euro al chilogrammo.

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