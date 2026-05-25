Sarà un finale di maggio letteralmente rovente, quasi estivo. L’ultima settimana del mese, come emerge dalle più recenti previsioni meteo, sarà infatti dominata dall’alta pressione che staziona sull’Europa e sull’Italia, facendo impennare le colonnine di mercurio ben oltre i 30 gradi.

Secondo gli ultimi modelli previsionali, l’anticiclone che sta investendo il Mediterraneo centrale garantirà una giornata all’insegna del sole su gran parte della Penisola.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle Alpi centro-occidentali, dall’Appennino settentrionale e dalle aree interne di Calabria e Sicilia, dove potrebbero verificarsi isolate precipitazioni.

Meteo: sarà un fine maggio all’insegna del caldo africano, con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo

Già da domani il quadro meteorologico sarà ancora più stabile, grazie a una vasta bolla d’aria calda che interesserà soprattutto l’Europa occidentale, portando temperature fino a 10 gradi sopra la media stagionale.

Per quanto riguarda l’Italia, al Centro-Nord le massime supereranno i 30 gradi, mentre al Sud il clima resterà leggermente più mite e gradevole.

Qualcosa potrebbe però cambiare nella seconda parte della settimana, in particolare nel weekend, quando assisteremo a un graduale indebolimento dell’alta pressione. Una situazione che potrebbe favorire una lieve instabilità atmosferica, accompagnata da un lento calo delle temperature.