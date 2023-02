La Digos indaga su una telefonata anonima arrivata al Carlino in cui viene annunciato un attentato a Bologna in relazione al caso Cospito.

“A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito”. È questo, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, il testo della chiamata anonima arrivata martedì scorso alla portineria de Il Resto del Carlino di Bologna.

A riportare la notizia è il Qn e l’edizione bolognese del quotidiano. La Digos è intervenuta subito in via Mattei, per ascoltare l’addetto che ha preso la chiamata. Sono in corso le indagini, per risalire al luogo da cui è partita.

Ieri, sempre al Carlino, è arrivata anche una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, contro la politica del Governo sull’Ucraina. “In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti”, scrive l’ignoto mittente.

Nei giorni scorsi gli analisti dell’intelligence, ma anche il Viminale e lo stesso capo della Polizia, Lamberto Giannini, avevano sottolineato il rischio concreto che sulla scia del caso Cospito possano essere messi in atto attentati contro obiettivi sensibili. Per questo il Governo ha innalzato le misure di sicurezza.

“La metodologia messa in atto dagli anarchici ci impone di porre attenzione alle sedi istituzionali per le modalità molto insidiose con cui si sono manifestate le azioni, anche” in forma di “attacchi terroristici” ha detto ieri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, annunciando una riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo con forze di polizia ed intelligence, che si è tenuta ieri.

