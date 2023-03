A fuoco 22 scuolabus a Roma

Un incendio ha distrutto, la scorsa notte a Roma, 22 scuolabus in un deposito di via Ostiense. Non si esclude la pista anarchica.

Si indaga sull’incendio che, la notte scorsa, ha danneggiato ventidue scuolabus, in via Ostiense, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con sei squadre. Non ci sono stati feriti. L’ipotesi privilegiata è quella della pista anarchica.

#Roma, #incendio nella notte in un deposito di scuolabus sulla via Ostiense. Distrutti dalle fiamme 22 mezzi, preservati dai #vigilidelfuoco gli altri parcheggiati nel piazzale. Si indaga sulle cause #19marzo pic.twitter.com/2QzktQ3Cex — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 19, 2023

Venerdì notte era state bruciate sedici auto di Poste Italiane in un parcheggio in via Palmiro Togliatti

Un altro incendio, la notte precedente, si è verificato sempre nella Capitale. Sedici auto di Poste Italiane sono andate a fuoco in viale Palmiro Togliatti. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.