A Gaza è un’ecatombe. Oltre 22mila i morti dall’inizio del conflitto

Il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha aggiornato oggi il bilancio dei palestinesi morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre a 22.313. Il numero dei feriti ammonta invece a 57.296, secondo la stessa fonte. Inoltre, il ministero della Sanità nell’enclave palestinese ha affermato che 128 persone sono state uccise e 261 ferite negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Sanità palestinese, gli attacchi di Israele su Gaza hanno causato 128 morti

Le forze di sicurezza israeliane (Idf) anche oggi hanno impiegato droni armati per colpire i miliziani palestinesi attivi a Gaza e in Cisgiordania. L’Idf, nell’aggiornamento mattutino, afferma che in una scuola a Khuza’a, nel sud di Gaza, le truppe della 5a Brigata abbiano trovato un altro tunnel. La brigata ha anche colpito diversi siti di Hamas nell’area, comprese posizioni di osservazione e di lancio di missili. L’esercito sostiene che le truppe della Brigata Givati hanno avvistato un agente di Hamas mentre tentava di piazzare un ordigno esplosivo su un carro armato israeliano a Khan Younis, nel sud di Gaza.

Proseguono gli attacchi dei droni israeliani. Anche l’Idf è in azione

Secondo l’Idf, le truppe hanno diretto un drone per colpire il miliziano. Sempre a Khan Younis, le forze di sicurezza israeliane affermano che le truppe della Brigata Kfir hanno diretto un attacco aereo su un impianto di produzione di armi appartenente alla Jihad islamica palestinese. Nel frattempo, nel nord di Gaza, le truppe della Brigata Nahal hanno identificato una cellula di Hamas che utilizza droni nell’area dei quartieri Daraj e Tuffah di Gaza City, per osservare le forze israeliane. La cellula è stata eliminata dall’attacco di un drone. In Cisgiordania inoltre l’Idf afferma di aver effettuato un attacco con droni contro un gruppo di uomini armati palestinesi durante un raid nel campo profughi di Nur Shams. Il raid antiterrorismo su larga scala vicino a Tulkarem è stato lanciato durante la notte.

Dal 7 ottobre l’Idf ha arrestato 2.570 palestinesi ricercati in Cisgiordania, tra cui più di 1.300 affiliati ad Hamas

Finora le truppe israeliane hanno interrogato decine di sospetti e arrestato sei palestinesi ricercati. L’attacco con i droni è stato effettuato contro un gruppo di palestinesi che lanciavano ordigni esplosivi contro le truppe israeliane. Le forze israeliano hanno informato che l’operazione è ancora in corso. A Qalqilya, l’esercito israeliano afferma di aver arrestato altri quattro palestinesi ricercati e sequestrato armi. Dal 7 ottobre, secondo l’Idf, le truppe hanno arrestato più di 2.570 palestinesi ricercati in Cisgiordania, tra cui più di 1.300 affiliati ad Hamas.

