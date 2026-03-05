A Gaza tregua violata da 144 giorni

Centoquarantaquattro. È il numero di giorni consecutivi in cui le forze israeliane hanno violato l’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo documentano le organizzazioni umanitarie sul campo: attacchi di artiglieria, raid aerei, colpi di arma da fuoco in aree che sulla carta dovrebbero essere protette. Il totale dei morti ha raggiunto 72.116. Dall’accordo ne sono stati uccisi altri 631.

I valichi restano chiusi dal 28 febbraio. Riccardo Sartori, infermiere di Emergency a Deir al-Balah, spiega che i farmaci per il parkinson sono esauriti, finiti gli antidolorifici. Gli ospedali hanno carburante per tre giorni. In Cisgiordania, per il quarto giorno consecutivo, l’esercito ha chiuso posti di blocco e ingressi a città e villaggi.

Mentre accade tutto questo, ieri il Senato italiano ha approvato il DDL Romeo. Centocinque voti favorevoli. Il testo adotta la definizione IHRA, secondo cui l’antisemitismo è “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio”. La parola su cui fermarsi è percezione. Non un atto, non un crimine: una percezione. La definizione include tra le possibili manifestazioni di antisemitismo fare paragoni tra la politica israeliana e quella nazista, o criticare lo Stato di Israele come collettività ebraica. Alcune critiche alla condotta di Israele a Gaza diventano, almeno potenzialmente, materia da monitorare. Il PD si è spaccato: Delrio e altri hanno votato sì, il resto si è astenuto. Della Seta ha scritto che è “desolante” che alcuni dem “vi si siano prestati”.

Da una parte una legge che tutela una percezione. Dall’altra centoquarantaquattro giorni di violazioni, ospedali senza carburante, una minaccia di rioccupazione totale pronunciata da Smotrich con “legittimità internazionale e sostegno americano”. Il problema non è aver scelto da che parte stare. È fingere che le due cose non abbiano nulla a che fare l’una con l’altra.