Ha poco da recriminare Bianca Berlinguer. La scelta della giornalista e conduttrice tv di accettare, all’inizio della scorsa estate, l’offerta di passare a Mediaset – secondo alcuni non tanto per la scarsa considerazione dei nuovi vertici Rai quanto per soldi, oltre il doppio di quelli che le garantiva Viale Mazzini – è stata sua. Infilarsi nella tana del lupo per dimostrare che anche lì è possibile il pluralismo dell’informazione – in mezzo a tanti colleghi sdraiati al cospetto delle destre –non si è rivelata una buona idea.

Striscia la notizia ha reso noti alcuni fuorionda della giornalista che ha trasferito a Mediaset il talk show Cartabianca che conduceva su Rai 3. Un’operazione valutata positivamente dall’azienda, che le ha assegnato all’inizio dell’anno un altro programma: Prima di domani, di approfondimento politico in onda ogni giorno in fascia preserale su Retequattro. Ma dopo pochissimi giorni (il programma è partito lunedì 8 gennaio) Berlinguer – come ha testimoniato il servizio di Antonio Ricci – si è scagliata contro i suoi collaboratori per la qualità a suo dire pessima dei servizi. “I pezzi fanno pena, proprio pena. Non c’era un pezzo decente”, ha attaccato, minacciando di voler tagliare la corda.

“Questi sono i miei ultimi tre giorni. Fino a venerdì, poi è finita. No, non sto scherzando”. Ma pare che dietro il nervosismo della giornalista ci siano anche gli scarsi risultati certificati dall’Auditel del suo programma. Anche perché la squadra che lavora con lei è composta soprattutto da suoi collaboratori storici che si è portata dietro mentre pochi provengono dalla scuderia Mediaset.