AAA cercasi un Comandante generale per la Guardia di Finanza

In attesa che il governo sciolga la riserva sul nuovo comandante della Guardia di Finanza, il Corpo ha comunque fissato la cerimonia per l’avvicendamento tra il comandante generale uscente, il generale Giuseppe Zafarana, che andrà a presiedere l’Eni, e il nuovo numero uno delle Fiamme Gialle. Ma chi sarà non si sa.

La cerimonia di avvicendamento ci sarà domani. Ma chi prenderà il posto di Zafarana al Comando generale della Guardia di Finanza non si sa

Comunque sia la cerimonia è in programma domani alle 17 nella sede del Comando generale delle fiamme gialle, in viale XXI Aprile a Roma, alla presenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Nel caso in cui il governo non abbia ancora trovato la quadra sul nome del nuovo comandante generale della Guardia di Finanza, ad assumere il comando ad interim sarà l’attuale comandante in seconda, Andrea De Gennaro.