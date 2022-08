Addio a Lorenza Carlassare. È morta a 91 anni la giurista in prima linea nella battaglia per la difesa della Costituzione.

Una vita in prima linea per la Costituzione

Dal 2016, quando si schierò per il No al referendum confermativo che bocciò la riforma della Carta targata Renzi-Boschi, al 2020 quando, al contrario, sostenne la consultazione per il via libera al taglio dei parlamentari da 945 a 600, voluto dai 5 Stelle, e approvato a larghissima maggioranza.

La battaglia contro Silvio al Colle

Nel 2014 fu proprio il Movimento 5 Stelle a proporne la candidatura alla presidenza della Repubblica. Fu sempre lei ad osteggiare strenuamente, firmando un appello insieme ad altri autorevoli giuristi, contro la candidatura al Colle di Silvio Berlusconi, definendola “un’offesa alla dignità della Repubblica e di milioni di cittadini italiani”.