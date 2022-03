Aerei russi sulla Svezia, violato lo spazio aereo: cosa vuol dire e le possibili conseguenze

Aerei russi sulla Svezia, violato lo spazio aereo: cosa vuol dire e quali sono le possibili conseguenze del gesto di Mosca?

Aerei russi sulla Svezia, violato lo spazio aereo: cosa trasportavano

Il canale televisivo svedese TV4 Nyheterna ha rivelato che una formazione di aerei russi ha violato lo spazio aereo nazionale nei pressi dell’isola di Gotland, nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022. L’emittente, inoltre, ha denunciato che due dei quattro aerei che hanno sorvolato lo spazio aereo della Svezia fossero equipaggiati con armi nucleari. La violazione è stata descritta come un “atto di forza deliberato” messa in atto per intimidire Stoccolma.

A quanto si apprende, la formazione aerea era decollata nella giornata di mercoledì 2 marzo dalla base di Kaliningrad, in Russia, ed era composta in totale da quattro velivoli. Nello specifico, si erano alzati in volo due aerei d’attacco Sukhoi 24, scortati da due aerei da combattimento Sukoi 27. I due mezzi d’attacco, come rigerito da TV4 Nyheterna, sarebbero stati muniti di armi nucleari e si sono diretti verso Gotland, in Svezia, nonostante le restrizioni imposte dal Paese con l’invasione russa dell’Ucraina.

“Atto di forza deliberato”

Le Forze Armate della Svezia non svelato se gli aerei russi fossero realmente dotati di armi nucleari. In seguito all’accaduto, tuttavia, è intervenuto il ministro della Difesa, Peter Hultqvist, che ha dichiarato: “La violazione russa dello spazio aereo svedese è ovviamente del tutto inaccettabile. È un’azione che porterà a una ferma risposta diplomatica da parte della Svezia. La sovranità e il territorio svedesi devono sempre essere rispettati”,

Il capo dell’aeronautica svedese Carl-Johan Edström, invece, ha affermato: “Lo valutiamo come un’azione consapevole. Il che è molto grave soprattutto perché si tratta un Paese in guerra. Abbiamo analizzato l’incidente ed è chiaro che non posso escludere una navigazione errata, ma tutto indica che si sia trattato di un atto deliberato. Hannoviolato i confini della Svezia.”

Cosa vuol dire e quali sono le possibili conseguenze della violazione commessa dagli aerei russi sulla Svezia

In totale, la violazione dello spazio aereo e la presenza degli aerei russi sulla Svezia ha avuto una durata di circa un minuto. In questo frangente, l’aviazione svedese ha fatto ricorso a due JAS 39 Gripen che, dopo aver raggiunto la formazione russa, hanno scattato alcune foto degli aerei inviati da Mosca.

Sull’episodio, alcuni osservatori esterni hanno espresso la propria opinione e hanno analizzato il gesto del Cremlino, asserendo che la violazione rappresenti una strategia ben precisa messa in atto dal Paese di Vladimir Putin.

In questo contesto, l’esperto di strategia militare Stefan Ring ha definito il presunto incidente come “un segnale nei confronti della Svezia della possibilità di considerarne l’utilizzo”.