Si teme che non vi siano sopravvissuto tra i 72 passeggeri che viaggiavano a bordo dell’aereo precipitato in Nepal.

Tragedia in Nepal dove un aereo è precipitato in fase di atterraggio in prossimità di un gruppo di case. A bordo del velivolo della Yeti Airlines si trovavano 72 persone: di queste, 68 erano passeggeri mentre le restanti quattro erano membri dell’equipaggio.

Aereo precipitato in Nepal, perde quota durante l’atterraggio

Secondo quanto riferito dalla polizia, almeno 67 persone sarebbero morte. I media asiatici, invece, hanno dichiarato che non ci sarebbero sopravvissuti al drammatico incidente anche se le autorità locali hanno dichiarato ufficialmente che la ricerca dei superstiti è ancora in corso.

The terrible last moments of the #NepalPlaneCrash! pic.twitter.com/wRTnB9i0QW — Ayushi Agarwal (@ayu_agarwal94) January 15, 2023

Nepal Live Today ha spiegato che l’aereo precipitato in Nepal si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 chilometri a nord-ovest di Katmandu. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno portato al verificarsi della tragedia.

A bordo del velivolo della Yeti Airlines erano presenti diversi stranieri tra i quali cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani e un irlandese. Lo riporta il quotidiano indiamo The Economic Times. Pare, invece, non fossero presenti italiani.

Nessun sopravvissuto per i media asiatici: il video dell’incidente

Per i media asiatici, l’aereo proveniva da Kathmandiu e si sarebbe schiantato in fase di atterraggio in una zona abitatasituata tra il nuovo aeroporto internazionale di Pokhara, recentemente inaugurato, e il vecchio aeroporto della città. Subito dopo essere precipitato, vicino al fiume Seri, il mezzo ha preso fuoco.

L’evento è stato filmato e le terribili immagini sono state condivise sul sito di Nepal Live today. Il video mostra il luogo del disastro, circondato da svariate abitazioni, e dense colonne di fumo che si stagliano verso il cielo da parti del velivolo in fiamme.

More videos emerging from the crash site show the extent of losses. Up until now , 67 bodies have been retrieved #YetiAirlines #Nepal #NepalPlaneCrash https://t.co/b7XbWHS3R9 pic.twitter.com/bTioa2OAbW — Sneha Mordani (@snehamordani) January 15, 2023

A seguito dello sciagurato incidente, il Governo del Nepal ha deciso di dichiarare una giornata di lutto nazionale da osservare lunedì 16 gennaio.

