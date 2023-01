Guerra in Ucraina, condominio colpito a Dinipro da un missile: diverse esplosioni anche nella città di Kiev

Guerra in Ucraina, un condominio nella città di Dinipro è stato colpito da un missile russo. Intanto, continuano gli attacchi e le esplosioni in diverse città prese di mira dai soldati russi.

Un missile russo ha colpito un condominio nella città ucraina di Dinipro. A riportare la notizia è stato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. “Già cinque morti”, ha scritto il funzionario sul suo canale Telegram, solo pochi minuti dopo aver inviato un messaggio in cui parlava di due vittime. “27 persone sono rimaste ferite. Tra loro ci sono sei bambini. Tutti sono in ospedale”, ha riferito.

This could be Washington. It could be Berlin. It could be London. But it’s Dnipro because Ukraine is defending all of us. They deserve better than to be left to Russian terrorists pic.twitter.com/x9sIaV0fTf

— Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023