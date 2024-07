Aeroporti, banche, compagnie aeree, agenzie di stampa, sistemi sanitari e altre organizzazioni in tutto il mondo. Sta provocando interruzioni di servizio e disagi a livello globale il malfunzionamento legato alla società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft, confermato dal colosso hitech.

L’aeroporto di Berlino ha bloccato i voli, il sistema di prenotazione sanitaria del Regno Unito è offline e i media australiani e l’emittente britannica Sky News non sono operativi a causa dell’interruzione del servizio che sembra essere legata allo stesso problema di software. In Israele, il guasto ha interessato alcuni ospedali, il servizio postale israeliano e alcuni organi di informazione. Secondo l’aeroporto Ben Gurion, i voli potrebbero subire ritardi a causa di ritardi altrove legati all’interruzione del servizio.

Aeroporti, banche e sistemi sanitari, ko in tutto il mondo. Microsoft assicura che sta lavorando alla risoluzione del problema

“I nostri servizi vengono migliorati mentre continuiamo a intraprendere azioni di mitigazione”. Lo ha scritto Micrsoft sul social network X. L’annuncio è arrivato mentre numerose aziende hanno segnalato problemi tecnici o interruzioni di servizio: medyia australiani come Abc TV, l’aeroporto di Sydney e una catena di supermercati, l’aeroporto di Berlino, oltre che il più grande operatore ferroviario del Regno Unito e la Borsa di Londra.

In un messaggio intitolato “Downgrade del servizio”, Microsoft ha affermato che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie applicazioni e servizi di Microsoft 365”. Microsoft ha aggiunto di essere “mobilitata per gestire questo evento con la massima priorità e urgenza, continuando ad affrontare l’impatto in corso sulle restanti applicazioni Microsoft 365 che si trovano in uno stato degradato”.

Disservizi anche agli Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma “segnala che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici”. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it.