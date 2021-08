L’Afghanistan è sull’orlo di una crisi umanitaria spaventosa. Migliaia di persone, secondo quanto ha riferito oggi ActionAid (leggi l’articolo), sono senza cibo e acqua. Un’emergenza senza fine che riguarda anche i diritti di donne e bambini, i più esposti dall’inizio della crisi e dal ritorno dei talebani a Kabul.

Una forte esplosione è avvenuta all’aeroporto di Kabul nel pomeriggio. Diversi civili afghani, secondo le scarne notizie arrivate, sarebbero rimasti feriti. L’esplosione, ha poi confermato su Twitter il portavoce del Pentagono John Kirby, è avvenuta vicino ai cancelli di ingresso dello scalo, ed è stata seguita da colpi d’arma da fuoco. Il presidente americano Joe Biden è stato immediatamente informato.

Un C-130 italiano, impegnato nell’operazione di evacuazione e poi atterrato a Kuwait City, è decollato tra gli spari ed è stato costretto a una manovra diversiva. A bordo dell’aereo, oltre 98 civili afghani, c’erano anche alcuni giornalisti italiani, tra i quali l’inviata di Skytg24 Simona Vasta. Alcuni “colpi di mitragliatrice pesante” sono stati esplosi pochi minuti dopo il decollo e la pilota ha attuato manovre diversive. Colpi, secondo quanto è stato riferito, partiti da un pick up afgano equipaggiato con mitragliatrici e situato lontano dalla pista.

Dopo i timori espressi da diversi Paesi tra cui Usa, Gran Bretagna e Australia, su una possibile ripresa di azioni terroristiche, anche l’Italia – a quanto si apprende da fonti italiane in Afghanistan citate dall’Ansa – è in allerta.

Draghi: “Dobbiamo difendere i diritti delle donne ovunque nel mondo”

“In quanto paesi del G20 – ha detto il premier Mario Draghi in un messaggio in occasione dell’apertura del G20 Conference on Women’s Empowerment, in corso a Santa Margherita Ligure -, abbiamo degli obblighi non soltanto nei confronti dei nostri cittadini, ma anche nei confronti della comunità globale. Dobbiamo difendere i diritti delle donne ovunque nel mondo, soprattutto dove esse sono minacciate”.

“Il G20 deve fare tutto il possibile – ha aggiunto il presidente del Consiglio – per garantire che le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all’istruzione. Le conquiste raggiunte negli ultimi vent’anni devono essere preservate”.

“Non dobbiamo illuderci – ha avvertito ancora Draghi -: le ragazze e le donne afghane sono sul punto di perdere la loro libertà e la loro dignità, di tornare alla triste condizione in cui si trovavano vent’anni fa. Rischiano di diventare ancora una volta cittadine di seconda classe, vittime di violenza e di discriminazioni sistematiche, soltanto per il fatto di essere donne. Il G20 deve fare tutto il possibile per garantire che le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti”.

“L’Italia è pienamente impegnata nella lotta contro le disuguaglianze di genere – ha aggiunto il premier – e riteniamo che il G20 possa svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le donne in tutto il mondo. Durante la Presidenza italiana, abbiamo adottato misure concrete per migliorare la posizione delle donne nel mondo del lavoro, promuovere la loro emancipazione e rimuovere gli ostacoli che frenano le loro carriere”.

“A giugno – ha ricordato Draghi – abbiamo adottato una tabella di marcia volta a raggiungere e superare l’obiettivo fissato a Brisbane, che prevede di ridurre del 25% entro il 2025 i divari di genere nel tasso di partecipazione alla forza lavoro nei Paesi del G20. La tabella comprende 17 indicatori che consentono di monitorare i progressi raggiunti verso la piena parità di genere nel mondo del lavoro. Ogni perdita di talento femminile è una perdita per tutti noi”.

