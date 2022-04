Ahmed Jouider, trovato morto il ragazzo scomparso a Padova: le ipotesi su un possibile omicidio

Ahmed Jouider è il giovane 15enne scomparso da Padova qualche giorno fa e ritrovato senza vita nel fiume Brenta nella mattinata del 26 aprile. Le indagini sono partite per capire cosa sia successo.

Ahmed Jouider, trovato morto il ragazzo scomparso a Padova

Ahmed Jouider, il 15enne di origini marocchine, era scomparso a Padova giovedì sera 21 aprile 2022. Frequentava l’Istituto Professionale e non sembrava avesse problemi. Si era allontanato in biciclette verso le 22 di sera e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. Così sono scattate le ricerche e condivisi annunci social con il suo identikit.

Purtroppo, nella mattinata di martedì 26 aprile, il suo corpo è stato individuato e recuperato nel fiume Brenta dai sommozzatori dei vigili del fuoco, all’altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise. L’identità del corpo è stata confermata dalla Polizia.

Le ipotesi su un possibile omicidio

Sarà sicuramente il medico legale a capire come sia morto il giovane. Verrà disposta l’autopsia e dovranno essere eseguiti gli accertamenti anche se dalle prime informazioni sembra che sul cadavere non vi siano segni di violenza.

Dalla prime ipotesi si va verso l’idea di un omicidio. Quando è stato ritrovato il cellulare, sono emersi i messaggi inquietanti che il ragazzo aveva lasciato alla ex fidanzata prima di sparire nel nulla: «Ora devo uscire…ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò, penso di sì, o se non muoio avrò delle ferite gravi, solo tu devi ascoltare questo audio, volevo dirti che ti amo tanto, tu non capisci secondo me, non mi dilungo non voglio essere sdolcinato, ma anche se sono sdolcinato non mi cambia più niente, ti dico solo questo, ti amo».

