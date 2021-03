L’Aifa vieta per precauzione l’utilizzo in Italia di un lotto di vaccini Astrazeneca. Ma al momento non c’è alcun nesso di causalità con i problemi di coagulazione segnalati in Danimarca

A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema. Al momento, precisano dall’Aifa, non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. La decisione è legata al provvedimento adottato dalle autorità sanitarie danesi che, a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti, hanno sospeso l’uso del vaccino di AstraZeneca.