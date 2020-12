Al via da oggi le iscrizioni per ottenere il Cashback. Già un milione gli utenti che hanno aderito al programma attraverso l’app IO

Al via, da oggi, le iscrizioni al programma Cashback. La versione aggiornata dell’app IO è stata rilasciata questa mattina con l’implementazione del programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici per acquisti effettuati da martedì 8 dicembre. Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori.

“Solo nelle prime ore di oggi – rende noto Palazzo Chigi -, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull’app IO abbiamo ricevuto quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6000 accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback. Sono numeri impressionanti. Questi imponenti flussi di traffico che insistono sulla sezione Portafoglio dell’app IO stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve”.