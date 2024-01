Al via i saldi invernali in tutta Italia. Giro d’affari da 5,5 miliardi

Saldi invernali al via oggi in tutta Italia, dopo l’anticipo della Valle d’Aosta il 3 gennaio, con l’eccezione del Trentino Alto Adige, dove gli sconti iniziano a seconda del Comune (se turistico o no) e Trento e provincia dove si decide in autonomia.

Secondo Confcommercio il 63,8% degli italiani farà acquisti quest’anno durante il periodo dei saldi invernali

Secondo Confcommercio il 63,8% degli italiani farà acquisti quest’anno durante il periodo dei saldi, con una lieve flessione (-1,2 punti percentuali) rispetto al 2023. Si punta su abbigliamento (95,2%) e calzature (86,3%), seguono gli accessori (46%). L’85% dei consumatori secondo le stime spenderà meno di 200 euro, in linea con lo scorso anno. Fin dalle prime ore del mattino, a Roma, in un centro commerciale, gente in fila davanti ai negozi chiusi per approfittare per primi delle offerte.

“Le cose che paghi la metà sono ottime perché le usi tutto l’anno, io durante l’anno non compro mai, il budget è come lo scorso anno”. “Sono venuta per i saldi, non so ancora bene cosa comprerò, penso a un maglione, vediamo un po’ cosa offriranno”. “Oggi mi sono portata cento euro, poi c’è stato Natale…”.

I negozi di fiducia si confermano ancora il canale di acquisto preferito (47,6%) seguiti dall’online (38,7%). “Ci aspettiamo un buon richiamo, le persone nel periodo del Natale hanno fatto tanti regali ma penso che saranno attirate dal prezzo, per un piccolo pensiero per se stesse”. “Faremo un po’ a gradazione ma già qualche affare si può fare dai primi giorni per attirare un po’ la clientela” dice una negoziante.

Un’indagine di Cna turismo e commercio prevede un giro d’affari di 5,5 miliardi

Sugli acquisti di abbigliamento soprattutto finora ha pesato un po’ l’inverno mite che ha scoraggiato il comprare capi invernali. Si spera nella discesa delle temperature in concomitanza con le offerte. Secondo un’indagine condotta da Cna turismo e commercio per questi saldi invernali si prevede un giro d’affari di 5,5 miliardi.