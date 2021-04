Alessandro Di Battista ricorda oggi Gianroberto Casaleggio. L’ex deputato del MoVimento 5 Stelle parteciperà a #SUM05, evento in memoria del co-fondatore del M5s. E oggi sulla sua pagina facebook pubblica una foto di loro due insieme.

Alessandro Di Battista ricorda Gianroberto Casaleggio

Nel post Di Battista segnala la sua partecipazione alla presentazione, insieme a Davide Casaleggio:

Gianroberto se ne è andato 5 anni fa ma le sue idee non hanno mai smesso di camminare. Oggi parte Sum#05, l’evento dedicato al pensiero di Gianroberto, alle sue (e nostre) proposte per una maggiore giustizia sociale e per l’etica nella politica. L’evento si aprirà alle ore 12 con una presentazione, condotta da Francesco Cancellato, con la partecipazione di Davide Casaleggio, Roberto Giacomelli e Giorgio Barbero. Ci sarò anche io. Potete seguire l’evento in diretta anche su questa pagina.

Intanto è in arrivo anche una proposta di legge “per portare avanti le idee di Gianroberto Casaleggio” e istituire “la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale”. Da celebrare il 12 aprile di ogni anno: una data simbolica per i pentastellati, visto che si tratta del giorno in cui ricorre l’anniversario della scomparsa del manager e cofondatore del Movimento 5 Stelle, “un uomo, che grazie alla rete, ha segnato insieme a Beppe Grillo, una svolta storica per la politica italiana”, si legge in un post sul Blog delle Stelle.

La proposta di legge per Gianroberto

A presentare l’iniziativa, la deputata Carmen Di Lauro e il senatore Alberto Airola. “Il 12 aprile – si legge ancora nel post – è la data in cui è scomparso Gianroberto Casaleggioe noi vogliamo, in questa stessa data, far rivivere ogni anno la sua visione innovativa e unica perché possa essere fonte d’ispirazione per ognuno di noi”. “In questi giorni – annuncia il Blog delle Stelle – il disegno di legge per istituire la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale è stato depositato in Parlamento, dando così via all’iter legislativo per la sua approvazione. Il testo della proposta, come di consueto, sarà disponibile sulla piattaforma Rousseau tramite la funzione Lex Parlamento dove tutti gli iscritti potranno prenderne visione, commentarlo e proporre emendamenti”.

Leggi anche: Salvini non vuole i vaccini ai detenuti in Lazio e in Campania ma in Lombardia hanno iniziato da marzo