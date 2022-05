Alessio Boni, chi è l’attore che recita in Rinascere di Manuel Bortuzzo? Età, fidanzate, moglie e figli

Chi è Alessio Boni, l’attore che recita nel ruolo di Franco Bortuzzo in Rinascere, film sulla vita del nuotatore Manuel Bortuzzo.

Alessio Boni, chi è l’attore che recita in Rinascere di Manuel Bortuzzo? Età e carriera

Alessio Boni è nato il 4 luglio 1966 in provincia di Bergamo da madre casalinga e padre piastrellista. Con il padre, ha lavorato per un breve periodo a partire dall’età di 14 anni. Ha, poi, prestato servizio per circa 18 mesi nella Polizia di Stato a Milano. A proposito di quel periodo della sua vita, l’attore ha raccontato a Verissimo: “È stata un’esperienza bestiale, però aiuta a imparare le regole, la costanza e il rispetto. Guadagnai 12 milioni, ma quel lavoro non faceva per me, avevo in mente altro e così partii per gli Stati Uniti, non per fare l’attore, perché non ne avevo ancora l’idea”.

Negli Stati Uniti, ha cominciato a lavorare come baby-sitter, cameriere e pizzaiolo. Tornato in Italia, ha debuttato al cinema ne Il lago di Ezio Pascucci nel 1990, dando inizio alla sua carriera. Nel 1992, si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma e ha anche frequentato un corso di recitazione a Los Angeles.

Nel 1998, ha raggiunto il successo e la fama su scala nazionale con la fiction Rai Incantesimo. Successivamente, ha recitato in La meglio gioventù, Cime tempestose, Quando sei nato non puoi nasconderti, Guerra e pace, Caravaggio, Walter Chiari – Fino all’ultima risata, Maldamore, Gli anni spezzati, Tutti pazzi per amore, La strada di casa, Il ritorno di Ulisse e molte altre fiction ancora.

Nel 2019, con Anna Valle e Carlotta Natoli, ha interpretato un severo direttore d’orchestra ne La compagnia del Cigno. Nel 2022, interpreta Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, nel film Rai Rinascere, in onda in prima serata domenica 8 maggio 2022.

Vita privata, fidanzate, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessio Boni è legato sentimentalmente a Nina Verdelli, firma della stampa italiana e figlia dell’ex direttrice di Donna Moderna Cipriana Dell’Orto e di Carlo Verdelli, che è stato a capo di Vanity Fair, la Gazzetta dello Sport e Sette.

Nel 2020, è nato il primo figlio della coppia, Lorenzo. A novembre del 2021, è nato il secondo figlio, chiamato Riccardo.