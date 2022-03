Manuel Bortuzzo, chi è il nuotatore? Età, altezza, storia, incidente, fidanzata Lulù e amicizia con Aldo Montano

Chi è Manuel Bortuzzo, il nuotatore allenato da Christian Galenda rimasto coinvolto in una sparatoria che lo ha costretto alla sedia a rotelle?

Manuel Bortuzzo: età, altezza, storia

Manuel Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999 e ha 22 anni. L’atleta ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Treviso dove è stato allenato da Christian Galenda presso il Centro sportivo di Castelporziano. Durante l’adolescenza, opi, il nuotatore ha lasciato il Veneto per trasferirsi a Roma e intensificare gli allenamenti per realizzare il suo sogno di gareggiare alle Olimpiadi.

Il 3 febbraio 2019, tuttavia, Bortuzzo è rimasto coinvolto in un drammatico incidente mentre stava trascorrendo una tranquilla serata in compagnia della fidanzata. Il ragazzo, infatti, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco che lo ha costretto a ricorrere alla sedia a rotelle e ha bruscamente interrotto la sua carriera agonistica.

Chi è il nuotatore? Incidente e sedia a rotelle

Al momento dell’agguato, il nuotatore si trovava nel quartiere Axa, nella zona meridionale di Roma. Mentre si trovava davanti a un tabaccaio in piazza Eschilo insieme alla sua fidanzata, qualcuno gli ha sparato compromettendo le sue abilità motorie.

Nel novembre 2019, tuttavia, partecipando come ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Manuel Bortuzzo ha rivelato che potrebbe ancora avere qualche speranza di tornare a camminare. A questo proposito, infatti, ha dichiarato: “La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”.

Vita privata di Manuel Bortuzzo: fidanzata Lulù e amicizia con Aldo Montano

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Manuel Bortuzzo. È noto, tuttavia, che la sua ex fidanzata Martina Rossi gli è rimasta accanto durante i drammatici momenti che hanno seguito l’incidente. La storia tra i due, tuttavia, si è conclusa nel giugno 2021. Successivamente, gli è stato attribuito un flirt con Federica Pizzi, figlia del suo dentista.

Il 3 settembre 2021, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. In questa circostanza, ha avviato una relazione amorosa con la principessa etiope Lucrezia “Lulù” Hailè Selassiè.

Nel corso dell’esperienza vissuta al GF Vip, inoltre, ha instaurato un forte legame di amicizia con lo schermidore e campione olimpico italiano Aldo Montano.