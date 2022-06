Sono lontani i tempi in cui il centrodestra poteva definirsi una coalizione granitica e con un leader ben identificato. Un miraggio che si è sgretolato definitivamente con le prossime amministrative dove, in diversi comuni, Fratelli d’Italia e Lega supporteranno candidati rivali. Una spaccatura che non può più essere celata e che Matteo Salvini imputa agli alleati-rivali di Fratelli d’Italia.

CENTRODESTRA DIVISO SU TUTTO

Ma Giorgia Meloni respinge questa ricostruzione che vede FdI come unica responsabile della divisione del centrodestra. Per la leader questa è “una lettura un po’ distorta, francamente” e per questo consiglia al leghista “maggiore prudenza” nelle dichiarazioni. “Ci sono dei comuni nei quali FdI ha fatto una scelta diversa da Lega e Forza Italia, comuni in cui la Lega ha fatto una scelta diversa e comuni nei quali Forza Italia ha fatto una scelta diversa. Per cui adesso che la responsabilità sia solo nostra…” spiega Giorgia. Ma la leader è un fiume in piena: “Qualcuno mi dica di Forza Italia a Verona o della Lega a Messina, perché io sto sostenendo un candidato di Forza Italia e loro hanno fatto un’altra scelta con De Luca. Non mi pare che si possano trattare le questioni cosi”. A suo dire la situazione è semplice: “In alcuni casi non siamo riusciti per ragioni che sono territoriali, anche di rapporti” mentre “in alcune città non siamo riusciti a trovare una quadra, ma non mi pare per responsabilità di Fratelli d’Italia”.