Allerta maltempo da Nord a Sud con violenti temporali: l’avviso degli esperti meteo

Allerta maltempo prevista in queste e nelle prossime ore su gran parte della Penisola da Nord a Sud. In arrivo il ciclone Circe.

Allerta maltempo annunciata nelle prossime ore con forti temporali che dovrebbero abbattersi da Nord a Sud della Penisola. Il Ciclone Circe è pronto a diventare il protagonista con raffiche di vento e grandine.

Allerta maltempo da Nord a Sud con violenti temporali

Il mese di agosto porta con sé non solo il caldo ma in particolare il cattivo tempo a causa del Ciclone Circe che si abbatte da Nord a Sud dell’Italia. Temporali, grandine e forte vento sono previsti in diverse zone della Penisola. Si parte con le regioni del Nord e poi nella giornata di 4 agosto sono previsti rovesci di forte intensità nelle regioni centro-settentrionali.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

L’avviso degli esperti meteo

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha annunciato un crollo delle temperature di almeno 10 gradi e violenti nubifragi a macchia di leopardo. “Un ciclone all’inizio di agosto – afferma – è una novità per la climatologia italiana”. Secondo gli esperti l’allerta è soprattutto per Giovedì 3 Agosto e la giornata di Venerdì 4 per il possibile innesco di temporali (molto probabilmente con caratteristiche di supercella) inizialmente su Alpi e Prealpi lombarde, ma poi in estensione, anche al Triveneto.

Secondo sempre iLMeteo.it è prevista “grandine di grosse dimensioni (fino a 4-5 cm di diametro) associate a forti raffiche di vento fino a 100 km/h, chiamate in gergo downburst. Quest’ultimo, definito anche come raffica discendente, è un fenomeno meteorologico che consiste in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale”.