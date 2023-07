Lecce, muore per il caldo una 59enne: in ospedale terminate le scorte di ghiaccio per le cure

Lecce, muore per il caldo una donna che aveva accusato un malore per il forte caldo nei giorni scorsi in Puglia.

Lecce, muore per il caldo una 59enne

Una terribile notizia che si è consumata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: una donna di 59 anni originaria di Carmiano, nel Leccese, è deceduta per un colpo di calore. La donna lo scorso 21 luglio si trovava nella sua abitazione nella frazione di Magliano quando si è sentita male e si è accasciata al suolo in presenza del figlio. Immediati i soccorsi che hanno iniziato la corsa disperata al Pronto Soccorso, arrivando nella struttura ospedaliera con febbre alta superiore ai 40 gradi.

In ospedale terminate le scorte di ghiaccio per le cure

La notizia della morte della donna ha fatto seguito a una questione di malasanità nella struttura ospedaliera. Secondo le informazioni, pare che non è stato possibile eseguire la cura con il ghiaccio perché erano terminate le scorte di ghiaccio. Nel Pronto soccorso del più grande ospedale salentino è arrivato il ghiaccio solo la sera successiva al ricovero della donna ormai deceduta. Quando si è diffusa la notizia una pescheria locale ha immediatamente donato 60 kg di ghiaccio per provare a salvare la vita alla donna, ma non è stato possibile. La vicenda era stata resa nota dal direttore generale dell’Asl di Lecce, Stefano Rossi, che aveva ringraziato l’improvvisato fornitore che “ha contribuito a scrivere questa storia di resilienza e solidarietà”.

