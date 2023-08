Allerta maltempo, frana in Savoia: stop ai treni tra Italia e Francia per una settimana

Continua l'allerta maltempo: la frana in Savoia causa la sospensione del traffico ferroviario tra Italia e Francia per una settimana.

Il maltempo attanaglia il Nord Italia, con la grossa frana caduta ieri dalla montagna nella valle francese della Maurienne, in Savoia, che ha portato alla chiusura del traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunnel del Frejus. Lo stop dovrebbe durare una settimana.

L’ondata di maltempo non si attenua, con la pioggia che continua a cadere su Genova, dopo gli allagamenti della scorsa notte. Piove anche su Milano, con un attento monitoraggio sui fiumi Seveso e Lambro.

Frana in Savoia: stop ai treni tra Italia e Francia

La frana ha quindi determinato la chiusura del tunnel del Frejus per i treni probabilmente per una settimana. Il tunnel autostradale, invece, è aperto solo ai mezzi che hanno un peso inferiore alle 3,5 tonnellate. Per il momento la società ferroviaria francese Sncf non è ancora stata autorizzata ad andare sul versante a causa del rischio di distacco.

Per ora, quindi, non possono partire i lavori di emergenza e di sgombero delle rocce e dei fanghi, rinviati a un momento successivo alla diagnosi geologica. In Francia è stata interrotta anche l’autostrada A43 e la Mdanee la Route Departementale 1006.

Maltempo, continua a piovere in Liguria

La pioggia non si ferma in Liguria, con Genova alle prese con allagamenti dopo le precipitazioni della scorsa notte. Ora la perturbazione si sta spostando verso lo spezzino, dove la pioggia è molto intensa. Per esempio a Carro, nell’entroterra, sono caduti 45 millimetri in un’ora.

A Genova i temporali hanno fatto cadere sulla città più di 150 millimetri di acqua, con conseguenti preoccupazioni per i piccoli bacini e per i torrenti come il Bisagno. A Venezia, invece, è tornata l’acqua alta: oggi dovrebbe andare sott’acqua Piazza San Marco. Il maltempo riguarda anche il Piemonte (con la neve al Sestriere) e la Lombardia, con le piogge intense che sono cadute nelle scorse ore su Milano: si sono registrati allagamenti, ma nessun danno.