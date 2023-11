Alluvione in Toscana, sale la stima dei danni: vicina ai 2 miliardi

Sale la stima dei danni per il maltempo in Toscana. L’alluvione, secondo il calcolo fatto dai comuni, ha causato danni che si avvicinano ai 2 miliardi di euro, come riferito dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

A Campi Bisenzio (Firenze), tra i luoghi più colpiti dal maltempo degli scorsi giorni, è in visita il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. Al quale Giani farà presente “quella che può essere una stima dei danni”.

Alluvione in Toscana, la stima dei danni

Giani fornisce alcuni numeri: “Se io sommo quello che mi dicono i sindaci di quella trentina di Comuni più coinvolti andiamo sicuramente vicini ai 2 miliardi, e contemporaneamente abbiamo bisogno e la necessità di risorse per l’immediato, per i primi soccorsi, per le ordinanze con cui rimettiamo in sesto gli argini, per quello che sono tutte le situazioni che ci chiedono cittadini che hanno perso tutto e le imprese danneggiate”.

Il presidente della Regione Toscana assicura che “ci metteremo d’accordo su quali tappe saranno seguite per poter avere questo giusto sostegno a supporto della popolazione colpita dall’alluvione”. Inoltre verrà chiesto anche il decreto legge, come avvenuto in Emilia-Romagna, “in modo da dare più circostanziati poteri al commissario, quello che è l’esperienza che ho avuto in questi nove giorni, quello che mi veniva chiesto quando andavo in queste aziende”.

Per il momento Giani dice di non voler “fare promesse invano”, puntando prima a capire davvero quali siano “i tempi e le entità dei rimborsi immediati, di primo soccorso e che possiamo prospettare quando mi rapporterò agli operatori economici e le famiglie”. Il presidente toscano vede comunque “una voglia di ripresa, ma deve essere sostenuta e supportata ed è l’obiettivo dell’incontro di questa mattina”.