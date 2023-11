Maltempo, vittime in Toscana. Bomba d’acqua su Prato, Campo Bisenzio e Livorno

“Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono già in contatto con il Governo per quello nazionale. La situazione è davvero molto grave”. È quanto ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo la bomba d’acqua che ha colpito varie zone della Toscana, soprattutto tra Prato, Campo Bisenzio, Livorno, causando – ma il bilancio potrebbe essere provvisorio – anche tre vittime. “Abbiamo appena mandato dei gommoni a Seano, Quarrata e Campi Bisenzio, zone in questo momento difficilmente raggiungibili in altro modo per provvedere al sopralluogo di prima urgenza, inoltre abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale elicotteri per il trasporto urgente di persone in codice rosso” ha aggiunto il governatore.

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo. La notizia è stata confermata a Rainews24 dal sindaco Simone Calmai. La casa è stata invasa dall’acqua esondata dal torrente Bagnolo. Sembra che l’uomo, che aveva difficoltà di movimento, non sia riuscito a raggiungere il piano superiore mentre l’acqua invadeva la casa. La seconda vittima, comunicata poco prima della mezzanotte dal governatore Giani, si è registrata nel comune di Rosignano, in provincia di Livorno. La terza è una donna di 84 anni che si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione, sempre a Montemurlo.

Numerosi interventi in corso per allagamenti, frane e smottamenti

Per fare il punto della situazione a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana si è svolto il tavolo dell’unità di crisi regionale della Protezione Civile della Toscana. È emerso un quadro di criticità rilevante e numerosi interventi in corso con allagamenti, frane e smottamenti a causa della forte linea temporalesca persistente che va da Livorno all’Alto Mugello. Circa 3600 le utenze senza corrente in corso di ripristino da parte di Enel. Nelle prossime ore è prevista l’entrata della perturbazione frontale a partire dalle zone di nord ovest della Toscana. La situazione più grave riguarda Seano, nel comune di Carmignano (Po), dove è esondato il torrente Furba ed è in corso assistenza alla popolazione. Sono in corso e si prevede che proseguiranno fino alle ore 21-22 forti e persistenti precipitazioni sulla linea temporalesca che va da Livorno all’Alto Mugello.

È attivo il monitoraggio continuo dei fiumi, il Bisenzio a Prato ha superato il primo livello, la Stella a Quarrata ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello. L’Ombrone pistoiese è al momento in diminuzione quasi sotto al primo livello di guardia. Il Magra a Villafranca è al momento stazionario alla seconda soglia, date le piogge previste è probabile attendersi ulteriori incrementi. Interventi per locali smottamenti in diverse località delle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Allagamenti localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (LU), e tra la piana pisana e quella fiorentina.

Forti piogge e raffiche di vento, all’Argentario superati i 100km/h, a Viareggio 83km/h. Interventi del sistema regionale in corso per cadute di rami e smottamenti localizzati in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti nella zona di Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana. Nelle prossime ore ancora precipitazioni sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi. Sotto osservazione i fiumi, sul Magra rapido aumento, poco sopra la seconda soglia a Villafranca, con previsione di ulteriore aumento visto le piogge in corso e prossime, picco di piena previsto in serata. Il livello del Serchio è vicino alla prima soglia, picco di piena previsto nella notte a Lucca.

Nella notte dichiarato lo stato di emergenza

In rapido aumento anche il fiume Versilia viste le forti piogge cadute nel bacino a monte. Nuove riunioni dell’unità di crisi sono previste nelle prossime ore e durante la notte. “Il nostro sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – e sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione nelle zone a maggior criticità. Rimane sempre valido da parte mia l’invito alla massima prudenza e a osservare i consigli sui comportamenti da adottare nelle situazioni di rischio”. Il peggioramento delle condizioni metereologiche in Toscana sta moltiplicando le ordinanze di vari Comuni che hanno deciso per domani la chiusura delle scuole. Dopo Prato hanno ufficializzato la mancata apertura degli istituti scolastici anche a Empoli, Sesto Fiorentino e Calenzano.