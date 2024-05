Caso Falcinelli, spunta un nuovo video: il giovane dice di voler pagare la cauzione e gli agenti lo accusano di corruzione

Un nuovo video dell’arresto. In cui Matteo Falcinelli, lo studente di 26 anni che è stato malmenato e legato dalla polizia di Miami a febbraio, si rivolge agli agenti dicendo di essere disposto a pagare la cauzione. Ma loro, di tutta risposta, lo accusano di volerli corrompere.

Nel filmato, spuntato in queste ore, si vede il giovane, provato, che si rivolge agli agenti e dice: “Per favore non ho fatto nulla”. Poi aggiunge di essere disposto “a pagare una cauzione” per tornare in libertà nel caso in cui ci fosse qualche accusa nei suoi confronti “dalla quale è pronto a difendersi”.

I poliziotti, però, rispondono che “non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo paese non funziona così e potremmo contestarti la corruzione”. Falcinelli capisce che il fraintendimento degli agenti non è causale e replica: “Non vi rigirate le cose, io non ho detto questo, non dite cose sbagliate”. Poi gli agenti lo invitano a calmarsi “e restare seduto per alcuni minuti: stiamo redigendo dei documenti e in 10 minuti andrà davanti alla corte”.

Caso Falcinelli, Tajani assicura: seguiremo il caso

Sul caso ritorna anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, assicurando che il governo continuerà a seguire il caso sia attraverso la Farnesina che attraverso il consolato generale a Miami. Non mancherà il “massimo sostegno” al giovane, assicura il ministro rispondendo a un’interrogazione sul caso al Senato.

Tajani spiega che il governo federale degli Stati Uniti ha riconosciuto “le preoccupazioni da noi sollevate” e la polizia di Miami ha aperto un’indagine interna. La questione è stata sollevata anche con l’ambasciatore statunitense a Roma e il console generale a Miami ha presentato una nota di protesta ufficiale.

La prossima settimana Tajani incontrerà alla Farnesina l’avvocato di Falcinelli, Francesco Maresca, per fornirgli l’assistenza del ministero. Oggi, invece, il console generale d’Italia vedrà il capo della polizia per discutere di quanto avvenuto.