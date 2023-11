Allerta meteo e tempesta Ciaran in Italia: temporali e vento su molte Regioni

Allerta meteo annunciata in diverse zone della Penisola con forti perturbazioni che saranno protagoniste in negativo.

Allerta meteo annunciata su molte Regioni italiane con l’arrivo della tempesta Ciaran. Continua il maltempo ad essere protagonista in negativo in questi primi giorni di novembre con forti ed abbondanti precipitazioni.

Allerta meteo e tempesta Ciaran in Italia

L’allerta meteo continua ad essere un pericolo per l’Italia con l’arrivo soprattutto della tempesta Ciaran. Un forte ciclone proveniente dalle Isole Britanniche, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Venerdì 3 novembre in Friuli-Venezia Giulia, è stata annunciata allerta rossa, dove le precipitazioni toccheranno picchi di 300 millimetri in 24 ore, di cui 200 nelle 12 ore più intense. Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha chioso le scuole e parchi pubblici. “L’obiettivo – ha spiegato – è limitare lo spostamento delle persone, a tutela della loro incolumità”. In Trentino, invece, è stata decretata allerta arancione per le forti precipitazioni previste tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre. In Veneto anche allerta rossa. “Con gli esperti dell’unità di crisi, coordinati dall’assessore Gianpaolo Bottacin – spiega Zaia – stiamo monitorando la situazione costantemente. L’indicazione precauzionale per le scuole potrebbe essere data anche per le province di Vicenza e Verona”.

Temporali e vento su molte Regioni

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, ha fatto un punto della situazione delle prossime ore con temporali e vento previsti su molte Regioni della Penisola. “L’intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici – osserva – Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità. Verso sera raffiche di Libeccio e Scirocco potranno superare i 90 km/h abbattendosi il primo sulle coste tirreniche e il secondo su quelle dell’alto Adriatico. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi. Verso sera l’aria fredda favorirà l’abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d’Aosta“.