Dopo il successo elettorale, Alternative für Deutschland si toglie la maschera: reintegrati due politici precedentemente allontanati per dichiarazioni filo-naziste. Secondo quanto riportato dal Guardian, i due politici sono stati riammessi nel gruppo parlamentare dell’AfD. Si tratta di Maximilian Krah, che si era dimesso dal consiglio esecutivo federale del partito prima delle elezioni europee dello scorso giugno, dopo aver dichiarato a un quotidiano italiano che non tutti i membri delle SS di Adolf Hitler furono “automaticamente criminali”, e di Matthias Helferich, costretto a lasciare il proprio seggio in seguito alle polemiche suscitate da una chat trapelata su Internet, in cui si definiva “il volto amico dei nazisti”.

Krah e Helferich, riferisce il Guardian, sono ora parte del nuovo gruppo parlamentare dell’AfD, dopo che il partito ha deciso di reintegrarli pienamente, come annunciato a margine di un incontro al Bundestag. Tra i nuovi membri figurano anche alleati di Björn Höcke, esponente di spicco dell’ala più radicale del partito, nota come Der Flügel, già condannato per aver utilizzato lo slogan nazista proibito “Alles für Deutschland” (Tutto per la Germania).