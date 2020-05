Altre 117 vittime nelle ultime 24 ore. Torna a salire il numero dei nuovi contagi, soprattutto in Lombardia. I positivi sono ancora circa 51mila

Sono 584 (ieri erano stati 397) i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, di cui 384 registrati nella sola Lombardia. Il totale degli attualmente positivi è di 50.966 pazienti, con una decrescita, rispetto a ieri, di 1.976 assistiti. Tra gli attualmente positivi, riferisce il bollettino giornalieri del Dipartimento della Protezione civile, 505 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti.

Altri 7.729 sono degenti con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri, mentre altri 42.732 malati, pari all’84% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 117 in più e portano il totale a 33.072. Il numero complessivo di guariti e dimessi sale, invece, a 147.101, con un incremento di 2.443 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi) i casi attualmente positivi sono: 24.037 in Lombardia, 6.464 in Piemonte, 3.998 in Emilia-Romagna, 2.287 in Veneto, 1.460 in Toscana, 1.269 in Liguria, 3.488 nel Lazio, 1.450 nelle Marche, 1.146 in Campania, 1.513 in Puglia, 477 nella Provincia autonoma di Trento, 1.318 in Sicilia, 356 in Friuli Venezia Giulia, 866 in Abruzzo, 171 nella Provincia autonoma di Bolzano, 32 in Umbria, 215 in Sardegna, 27 in Valle d’Aosta, 190 in Calabria, 166 in Molise e 36 in Basilicata.