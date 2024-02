Altro che rilancio del Paese: italiani sempre più pessimisti

Contro la narrazione delle destre di un Paese in buona salute, tra le balle di un lavoro che cresce, sì ma con salari da fame, ci sono sondaggi e report che ci restituiscono la verità sul sentiment degli italiani. Come quello che arriva dal Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica. Ebbene più di 3 italiani su 10 sentono che la loro situazione finanziaria attuale è peggiorata nell’ultimo anno. E a essere più scoraggiate sono le donne. Infatti, il 38% di quanti avvertono un aggravamento delle loro condizioni sono donne con più di 59 anni e con un titolo di studio medio.

Fosche nubi sugli italiani

Quando gli italiani vengono interrogati sulla percezione della loro situazione economica futura, 3 su 10 presumono che staranno peggio, dato in linea con quanti pensano che la loro situazione si sia aggravata, mentre poco più di 1 su 10 ha la sensazione che vivrà in una condizione migliore rispetto a quella corrente. Confrontando più in dettaglio i dati rilevati negli anni precedenti, l’indagine evidenzia che è aumentato leggermente l’ottimismo degli italiani riguardo la crescita economica nei prossimi 12 mesi: nel 2022 era il 5%, nel 2023 il 7% e nel primo mese del 2024 la percentuale sale al 10%. Guardando invece al futuro non proprio prossimo solo circa 1 italiano su 10 ritiene probabile che nei prossimi 5 anni l’intero Paese godrà di un periodo di costante benessere, mentre quasi 5 su 10 pensa che nei prossimi 12 mesi cresceranno disoccupazione e crisi economica. Quest’ultimo tipo di sentiment negativo è prevalente nelle donne (37%).