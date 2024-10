Altro schiaffo al governo sulla cannabis light

La crociata del governo Meloni contro la cannabis light si infrange ancora una volta contro il muro della realtà. Il Tar del Lazio ha confermato la sospensione del decreto del ministero della Salute che, con un colpo di mano a base di proibizionismo, aveva tentato di classificare il Cbd come sostanza stupefacente. Una decisione che sa di schiaffo sonoro all’ennesimo tentativo ideologico di questo esecutivo di fare guerra alle windmill del nemico immaginario. Ma si sa, quando l’ideologia prevale sulla scienza, quando la propaganda sovrasta il buonsenso, quando il pregiudizio offusca la ragione, il risultato è sempre lo stesso: una figuraccia. Perché il Cbd non è una droga, non lo è mai stato, e questo lo sanno tutti. Lo sa l’Europa che ne permette la commercializzazione, lo sanno gli esperti che ne attestano l’assenza di effetti psicoattivi, lo sa persino il professor Ciallella, ex direttore dell’istituto di medicina legale della Sapienza, che lo ha messo nero su bianco.

Eppure il governo insiste, accanendosi contro un settore che dà lavoro a migliaia di persone, che rappresenta un’opportunità di sviluppo per le aree rurali, che potrebbe essere un volano per l’economia agricola italiana. E mentre il Tar ricorda al governo che le leggi devono basarsi su evidenze scientifiche e non su pregiudizi ideologici, l’esecutivo prepara già la prossima offensiva con il Ddl Sicurezza, l’ennesimo tentativo di criminalizzare un settore legale e produttivo. Un accanimento terapeutico contro il buonsenso che sta diventando la cifra distintiva di questo governo. Ma la realtà, ancora una volta, si prende la sua rivincita. E non c’è decreto o emendamento che tenga quando i fatti sono più testardi delle ideologie.