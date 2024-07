Altro smacco in Europa per Meloni: perderà la presidenza di Ecr a favore di Morawiecki

Per Giorgia Meloni le delusioni europee non sembrano essere finite. Non bastava l’esclusione dalle decisioni sui top jobs in Ue e l’isolamento derivante dal voto contrario alla rielezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Ora si aggiunge anche un altro smacco, ovvero la probabile perdita della presidenza del partito dei Conservatori e Riformisti europei, l’Ecr.

Secondo quanto riportato dalla testata polacco Newsweek, infatti, l’ex premier di Varsavia, Mateusz Morawiecki, sarà il prossimo presidente del partito, ovvero prenderebbe il ruolo ricoperto finora proprio dalla leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio italiana.

Ecr, Morawiecki succederà a Meloni come presidente del partito

L’accordo sarebbe stato già raggiunto anche se Morawiecki, ufficialmente, non è ancora un candidato alla successione di Meloni. Una fonte del PiS, il partito polacco che esprime proprio l’ex premier, a Newsweek ha commentato: “Vedremo se gli italiani manterranno la parola data”. Come a dire che proprio Fratelli d’Italia avrebbe già accettato questo passaggio di testimone.

La decisione ufficiale dovrebbe avvenire nella sessione plenaria autunnale di Ecr, che si dovrebbe tenere a Bruxelles. Meloni è stata eletta nel settembre del 2020 ed era succeduta all’europarlamentare ceco Jan Zahradil, in carica come presidente del partito per undici anni, dal 2009.