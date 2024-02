Per il momento dal premier ungherese, Viktor Orban, non sembrano arrivare grandi segnali di apertura sulla detenzione di Ilaria Salis.

Il premier ungherese, Viktor Orbán, non sembra voler intervenire per aiutare il governo italiano e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul caso di Ilaria Salis e della sua detenzione. “Ho raccontato nei dettagli” del caso a Meloni, dice Orbán. Sottolineando, però, che “la magistratura non dipende dal governo ma dal Parlamento”.

Il premier ungherese dice di essere legittimato soltanto “a fornire i dettagli sul suo trattamento ed esercitare un’influenza perché abbia un equo trattamento”. Assicura che “tutti i diritti saranno garantiti”, certo, ma non sembra prendere le distanze o voler davvero dare una mano a Meloni.

Orban parla del caso Salis con Meloni: linea dura di Budapest

Per Orbán Ilaria Salis “ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo”. Il portavoce di Orban, Zoltan Kovacs, spiega invece che i reati “in questione sono gravi, sia in Ungheria che a livello internazionale”. E per questa ragione “le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell’accusa del reato commesso”. Per Kovacs, inoltre, ci sono dubbi sulla “credibilità” di Ilaria Salis e sostiene che i detenuti ungheresi ricevono controlli “igienici continui e ricevono cure mediche adeguate”.

Lo scontro in Italia e l’informativa di Tajani

Intanto in Italia la posizione della maggioranza sul caso Salis continua a essere ambigua, con i distinguo di Matteo Salvini e della Lega. Su questo interviene il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Restart su Rai3: “È un errore trasformare una vicenda giudiziaria in vicenda politica, il governo si preoccupa per il rispetto dei diritti, noi siamo garantisti e cerchiamo di far rispettare il diritto comunitario per la tutela dei cittadini italiani”.

Secondo Tajani “il governo non può intervenire su un processo, però abbiamo il diritto e il dovere di intervenire affinché siano rispettate tutte le regole che concernono la dignità del detenuto e in modo particolare del detenuto in attesa di giudizio perché le norme comunitarie insistono molto sulla differenza fra il detenuto in attesa di giudizio e il detenuto condannato”. Tajani terrà un’informativa urgente l’8 febbraio: alle 10.30 alla Camera e alle 12.30 al Senato.