Anche Vox scarica Meloni: il partito spagnolo esce dal gruppo di Ecr al Parlamento Ue

Giorgia Meloni perde un pezzo in Europa. O, almeno, lo perde il suo Ecr, il gruppo dei Conservatori che la stessa presidente del Consiglio guida. A lasciare, infatti, è il partito spagnolo Vox, di estrema destra: il leader Santiago Abascal abbandona la sua alleata storica e aderisce al nuovo gruppo Patrioti per l’Europa.

Per Abascal la nascita di questo gruppo è una “opportunità storica”, da cogliere al volo. Anche a costo di scaricare i suoi storici alleati. Il gruppo è stato fondato dal premier ungherese Viktor Orban ed è osservato da vicino dalla Lega di Matteo Salvini e dal Rassemblement National di Marine Le Pen.

Vox abbandona Meloni: lascia il gruppo Ecr e segue Orban

In una nota Vox, ribadendo che Meloni resta “una amica e un’alleata”, il partito spagnolo parte dal “messaggio che milioni di europei hanno trasmesso alle elezioni” in cui hanno votato “per un’alternativa alle politiche di Bruxelles degli ultimi anni”. Ora, per Vox, le forze “patriottiche” hanno una “opportunità storica per adempiere al mandato degli elettori” attraverso un grande gruppo che sia alternativo alla coalizione formata da Popolari, Socialisti e Liberali.

Esulta, per la decisione di Vox, la Lega: in una nota definisce l’adesione a questo gruppo “un segnale importantissimo”, che sancisce la crescita del “fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no alla von der Leyen e ai socialisti”.

Come cambiano gli equilibri al Parlamento europeo

Con questo passaggio, la formazione creata da Orban raggiunge i 32 iscritti da cinque Paesi. Da Vox ne arrivano sei. Per formare un nuovo gruppo servono almeno 23 deputati (obiettivo raggiunto) da sette Paesi. Sembra però probabile che questo gruppo vada ad arricchirsi e non poco, forse con una convergenza con l’Id di Salvini e Le Pen.

Con l’uscita di Vox, il gruppo di Ecr resta il terzo ma con soli 78 seggi. Ovvero solamente due in più dei Liberali di Renew Europe. E il terzo posto viene insidiato proprio dai Patrioti per l’Europa: aggiungendo il Rassemblement National la quota 78 sembra essere facilmente alla portata.