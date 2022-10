Ancora missili russi su Kiev. È allerta in tutta l’Ucraina

Allerta in tutta l'Ucraina. Abbattuti 5 droni kamikaze. Mosca attacca di nuovo Zaporizhzhia. In arrivo nuove forniture di armi dagli Usa.

La pace in Ucraina è ancora molto lontana. Ancora nuovi attacchi. È allarme in tutto il paese. Nella notte cinque droni kamikaze russi sono stati abbattuti dalle forze ucraine nella regione di Dnipropetrovsk. Atri tre droni nel distretto di Kryvyi Rih e altri due nel distretto di Nikopol. Ieri sera i russi hanno di nuovo attaccato Zaporizhzhia con droni kamikaze, provocando danni alle infrastrutture.

“A mezzanotte, le truppe dell’Air Command East hanno distrutto cinque droni kamikaze nemici Shahed-136 sulla regione”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko in una dichiarazione su Telegram.

È allerta antiaerea in tutta l’Ucraina dopo la nuova pioggia di missili russi caduta nella regione di Kiev. “Un attacco missilistico è stato lanciato dalle forze di occupazione russe contro uno dei distretti della regione di Kiev. Tutti i servizi funzionano, i soccorritori sono sul posto. Finora non ci sono vittime”, ha detto, questa mattina, il capo dell’amministrazione della regione di Kiev, Aleksey Kuleba, precisando che l’allerta è ancora in corso.

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari e armi a Kiev

Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti in armi all’Ucraina da 725 milioni di dollari. Nelle nuove forniture militari, secondo quanto ha riferito il Pentagono in una nota, non ci sono però i sistemi anti-missile chiesti dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Nel nuovo pacchetto di armi Usa, che si aggiunge agli oltre 18,2 miliardi di dollari di aiuti militari già forniti da Washington a Kiev, ci sono: munizioni per sistemi missilistici ad alta mobilità (HIMARS); 23.000 colpi di artiglieria da 155 mm; 500 colpi di artiglieria da 155 mm; 5.000 armi anticarro; missili anti-radiazioni ad alta velocità (HARM); più di 200 veicoli a ruote multiuso ad alta mobilità (HMMWV); armi leggere con oltre 2.000.000 di munizioni.

Musk non fornirà più a Kiev la connettività internet attraverso i suoi satelliti Starlink

“Il Pentagono sta valutando tutte le opzioni, non solo Starlink” ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, a proposito dell’annuncio di Elon Musk che non fornirà più a Kiev la sua rete satellitare perché i costi sono eccessivi. “Il Pentagono sta lavorando con alleati e partner per capire come meglio sostenere l’Ucraina sulla rete internet”, ha aggiunto Jean-Pierre.

