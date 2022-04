Andrea Roncato oggi; età, ex moglie, figli e patrimonio dell’attore di Fantozzi

Chi è Andrea Roncato, l’attore che ha esordito nel duo Gigi e Andrea e ha recitato nei film di Fantozzi?

Andrea Roncato oggi: età, biografia, carriera e patrimonio

Andrea Roncato è nato il 7 marzo 1947 a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, e ha 74 anni. Ha debuttato con il duo Gigi e Andrea, insieme a Gigi Sammarchi, per poi esordire al cinema e in televisione. Con Gigi Sammarchi, si è esibito in alcuni dei più noti locali di Bologna, per poi approdare in televisione e diventare una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo italiano.

Nel corso della sua carriera, ha condotto alcuni programmi come Sabato al circo e Le cose buone della vita. Negli anni ’80, invece, ha collaborato a numerose produzioni cinematografiche che lo hanno inserito a pieno titolo nel filone della commedia all’italiana. Con la coppia Boldi-De Sica, ha preso parte a svariati cinepanettoni negli anni ’90 del secolo scorso mentre, tra il 2002 e il 2008 p stato protagonista della fiction Carabinieri.

Roncato, inoltre, è noto anche per aver partecipato ai film di Fantozzi.

Vita privata, ex moglie, seconda moglie e figli dell’attore di Fantozzi

Per quanto riguarda la sua vita privata, i legami sentimentali di Andrea Roncato sono sempre stati particolarmente chiacchierati. L’attore stesso ha più volte raccontato di aver avuto relazioni burrascose. Chiusa la storia con Moana Pozzi, nel 1997 ha avviato una frequentazione con Stefania Orlando, di 19 anni più giovane. Il rapporto tra i due è stato frequentemente scosso da violenti contrasti causati principalmente dei problemi di droga dei quali ha sofferto l’attore. Dopo due anni di matrimonio, celebrato nel 1997, la coppia ha quindi deciso di separarsi.

Nel 2011, Roncato ha conosciuto Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Dopo alcuni anni di convivenza, i due si sono sposati nel 2017.

L’attore non ha mai avuto figli dalle sue relazioni.