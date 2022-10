Angela Celentano è stata ritrovata? Una donna ha chiesto l’esame del Dna e la famiglia spera

Angela Celentano potrebbe essere stata ritrovata? La domanda da qualche ora sta circolando e sta diventando molto virale. Una donna si sarebbe fatta avanti affermando di poter essere lei Angela. La donna si è sottoposta al test del Dna.

Angela Celentano è stata ritrovata?

I genitori di Angela Celentano , Catello e Maria Celentano, non hanno mai smesso di cercare e sperare di trovare la propria figlia, scomparsa sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996. Dopo alcune notizie che sono arrivate dal Sud America, ecco che si è riaperta anche un’altra pista. Il legale dei Celentano Luigi Ferrandino ha incontrato nei giorni scorsi una donna, che l’ha contattato attraverso l’associazione Manisco World. La donna ha raccontato un episodio della sua infanzia che sembra molto simili alla storia di Angela: infatti, la donna ha raccontato di essere state prelevata mentre era in un bosco. Dopo aver trascorso la notte in una grotta, il mattino seguente è stata data a una famiglia che l’ha cresciuta.

Una donna ha chiesto l’esame del Dna e la famiglia spera

L’avvocato Ferrandino ha spiegato a Quarto Grado che alcuni dettagli forniti coincidono con la storia di Angela, ma non tutti. L’avvocato crede che potrebbe essere una delle tante bambine scomparse negli anni ’90. Infatti, la donna ha raccontato all’avvocato anche che nella grotta c’erano altri bambini, probabilmente anche loro rapiti. Intanto, però la donna ha chiesto di sottoporsi al test del Dna.