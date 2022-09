Angela Celentano, i genitori riconoscono un dettaglio della figlia sulla ragazza messicana in Sud America

Angela Celentano aveva 3 anni quando è scomparsa nel 1996. Dopo 26 anni, è spuntato un nuovo indizio in una ragazza messicana in Sud America. Un dettaglio riconosciuto dai genitori che così tornano sul serio a sperare.

Una nuova pista spunta in Sud America

I genitori di Angela Celentano, Catello e Maria Celentano, non hanno mai smesso di cercare e sperare di trovare la propria figlia, scomparsa sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996. “Si possono pensare a mille cose poi magari…Se ci sarà un abbraccio vorrà dire tanto. Se ci sarà un pianto…io solo a immaginarlo inizio a piangere. Abbiamo immaginato più volte questo momento, sarà sicuramente un momento molto forte”, ha raccontato la madre Maria.

Nelle ultime settimane ci sarebbero delle novità da una segnalazione che arriva dal Sud America che riaccende la speranza che possa trattarsi di Angela. “Restiamo con i piedi per terra – dicono Angela e Maria – Dopo la fase di Celeste Ruiz che è durata alcuni anni, quando davvero abbiamo creduto di aver ritrovato Angela, per poi scoprire che era tutto un bluff, per noi è stata una mazzata. Questa volta l’ho detto dal primo momento: stiamo con i piedi per terra, non ci dobbiamo illudere di niente”.

I genitori hanno raccontato quest’ultima segnalazione a ilriformista.it: “La pista è arrivata a giugno tramite la segnalazione dell’associazione ‘Busco Mi familia biologica’ che collabora con altre 80 associazioni in tutto il mondo. Avevamo diffuso la foto in age progression di Angela sui social e così ci è arrivata questa segnalazione. Ce ne sono arrivate tante, non è stata l’unica. Addirittura ci scrivono ragazze che cercano la loro origine sapendo di essere state adottate. Tra le tante segnalazioni questa ci sembrava da prendere in considerazione più delle altre”.

I genitori riconoscono un dettaglio della figlia sulla ragazza messicana in Sud America

Nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” si è tornato a parlare del caso di Angela. Dopo una segnalazione, il papà e la mamma di Angela hanno appreso che ci sarebbe una giovane donna, di origini messicane, molto somigliante a come sarebbe oggi la loro figlia scomparsa. Inoltre, su questa donna messicana, i genitori di Angela hanno fatto una nuova rivelazione: “Anche lei ha una voglia sulla schiena come la sua” hanno detto Maria e Catello Celentano. E così il legale della famiglia Celentano, l’avvocato Luigi Ferrandino, ha chiesto che sulla giovane donna messicana venga effettuato il test del Dna.