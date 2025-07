Tragedia in Spagna: muore in un incidente stradale Diogo Jota, attaccante del Liverpool, assieme al fratello.

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica morte di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, deceduto questa mattina a 28 anni in un incidente stradale nella provincia di Zamora, nel nord-ovest della Spagna. Con lui ha perso la vita anche il fratello André, 26 anni, calciatore del Penafiel, club della seconda divisione portoghese.

Secondo le ricostruzioni preliminari riportate da As e Marca, l’auto su cui viaggiavano i due fratelli – una Lamborghini – sarebbe uscita di strada al chilometro 65 della A-52, nel territorio di Cernadilla, nei pressi di Sanabria. L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 del mattino. Si ipotizza che a causare la perdita di controllo sia stato lo scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. Dopo l’uscita di strada, il veicolo ha preso fuoco, avvolgendo in breve tempo i corpi delle vittime e propagando le fiamme anche alla vegetazione circostante. I soccorsi, allertati da alcuni testimoni, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi i giovani.

Diogo Jota si trovava in Spagna in vacanza, in attesa dell’inizio della preparazione precampionato con il Liverpool. Appena dieci giorni fa aveva sposato la compagna di lunga data, Rute Cardoso, con la quale aveva tre figli: Denis, nato nel 2021, Duarte, nel 2023, e una terza figlia nata nel 2024. La famiglia aveva da poco celebrato il matrimonio con una cerimonia intima, come documentato dalle immagini condivise online.

Jota era approdato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton, per una cifra di circa 44,7 milioni di euro. In maglia Reds aveva disputato 182 partite, segnato 65 gol e fornito 26 assist, contribuendo alla conquista di una Premier League (2024-25), una FA Cup e una Coppa di Lega (entrambe nella stagione 2021-22). In precedenza aveva vestito anche le maglie di Porto, Paços de Ferreira, Atlético Madrid e Wolverhampton.

La notizia della sua morte ha immediatamente scosso il club di Anfield e l’intero panorama calcistico internazionale. Il Liverpool ha fatto sapere che rilascerà un comunicato ufficiale nelle prossime ore, mentre la Federcalcio portoghese ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giocatore, protagonista anche con la maglia della nazionale lusitana in 39 presenze, con 14 gol all’attivo.