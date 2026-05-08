Secondo le più recenti previsioni meteo, questo weekend l'Italia sarà divisa in due tra rovesci improvvisi e caldo fino a 32 gradi

Sembra un paradosso, ma in questo weekend primaverile il meteo sull’Italia vedrà il sole quasi ovunque, alternato però a rovesci improvvisi e di breve durata. A spiegare la situazione è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui “ci prepariamo a vivere quello che potremmo definire un ‘miglioramento con acquazzoni primaverili’. Sembra un paradosso, ma è l’esatta sintesi di ciò che accadrà sulla nostra Penisola: ampie schiarite si alterneranno a rovesci improvvisi e di breve durata”.

Le precipitazioni, stando ai più recenti modelli meteorologici, interesseranno la Sardegna, il Centro-Nord e solo in parte il Sud. In particolare, l’instabilità riguarderà Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Sul resto d’Italia, invece, prevarrà un tempo asciutto e ampiamente soleggiato.

Le previsioni meteo per il weekend

Il weekend inizierà domani con una giornata prevalentemente soleggiata, mentre domenica molte regioni vedranno un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni improvvise e non particolarmente preoccupanti. Instabilità che non comprometterà le temperature che resteranno gradevoli, con punte di 26-28 gradi in Sicilia e Calabria.

Dall’inizio della prossima settimana, però, il clima cambierà con un sensibile aumento delle temperature su tutta la Penisola, che potranno raggiungere picchi di 30-32 gradi soprattutto nel Sud Italia e sulle Isole. Un clima favorevole che dovrebbe durare almeno fino al prossimo weekend.