Il monito di Zelensky: Meglio starne lontani dalla Parata a Mosca

Kiev, 8 mag. (askanews) – “Abbiamo ricevuto anche comunicazioni da alcuni Stati vicini alla Russia, secondo cui loro rappresentanti intendono recarsi a Mosca. Un desiderio strano in questi giorni. Non lo raccomandiamo”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio pubblicato sul proprio canale Telegram.”L’Ucraina ha proposto alla Russia un cessate il fuoco, e non è certo la prima proposta. Questa volta si trattava di un cessate il fuoco a partire dal 6 maggio. L’Ucraina era pronta a garantire un silenzio totale, ma in risposta a questa nostra proposta di pace ci sono stati solo nuovi attacchi russi e nuove minacce da parte della Russia”, ha affermato Zelensky.”Vogliono che l’Ucraina permetta loro di svolgere la loro parata, per poter stare in piazza in sicurezza un’ora una volta all’anno, e poi continuare di nuovo a uccidere la nostra gente e a fare la guerra. I russi parlano già di attacchi dopo il 9 maggio. Una logica strana e decisamente inadeguata da parte della leadership russa”, ha osservato il leader ucraino.