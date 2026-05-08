Il risultato delle elezioni locali britanniche per il Partito laburista del premier Keir Starmer è stato persino peggiore delle previsioni più pessimistiche. Secondo i primi dati parziali, i Labour avrebbero subito una vera e propria débâcle, con un dimezzamento dei propri consiglieri, mentre a trionfare sarebbe la destra trumpiana di Reform UK guidata da Nigel Farage. Male anche i Conservatori, che proseguono il loro periodo nero.

Sorridono soltanto i centristi Liberal Democratici e i Verdi, che guadagnano seggi, seppur in misura nettamente inferiore rispetto a Reform UK.

Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: “Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti”

Con lo scrutinio ancora in corso, il primo ministro Starmer si è assunto la “piena responsabilità” dei risultati elettorali del suo partito in Inghilterra. “Sono risultati molto duri e non c’è modo di indorare la pillola”, ha affermato. Il leader laburista ha poi aggiunto che il partito ha “perso brillanti rappresentanti laburisti in tutto il Paese… Questo fa male, ed è giusto che faccia male, e me ne assumo la responsabilità”.

Un risultato che, però, non metterebbe a rischio la tenuta del suo esecutivo. Starmer, infatti, ha spiegato che “giornate come queste non indeboliscono la mia determinazione a realizzare il cambiamento che ho promesso”, assicurando che, malgrado tutto, “il governo va avanti”.