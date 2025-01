Anno nuovo, solite bufale

L’Ucraina dice che un suo drone sottomarino nel Mar Nero ha abbattuto un elicottero russo. Ma è possibile? È credibile?

Eliana Roversi

Gentile lettrice, è credibile quanto la notizia che un pesce spada ha infilzato un cacciatore in Val Pusteria mentre sparava a un cervo. Serve un totale svuotamento della scatola cranica per credere a tanto. Eppure lo hanno scritto Repubblica, Corriere della sera, Ansa, Rai e la quasi totalità delle testate italiane senza nemmeno la cautela di un “Kiev afferma che…” No, è accaduto e basta. La prova? Che gli ucraini hanno diffuso un video. In tempi di IA, quando a casa si può fare in 10 minuti un video di Putin che balla il rock‘n’ roll con Marylin Monroe mentre Trump suona la chitarra elettrica in giacca di lamé rosa, i nostri giornaloni non fanno verifiche e ci raccontanoche i cammelli volano: “È la prima volta al mondo”, “Svolta nella guerra”…La panzana ricorda quella che i russi, finite le munizioni, combattevano con le zappe. Ma quanto siamo caduti in basso? Le facoltà mentali di un popolo sono state anestetizzate e amputate dalla propaganda? Il prof. Orsini ironizza sulla notizia: “La guerra finisce oggi con la vittoria improvvisa dell’Ucraina. Questo ci fa comprendere quanto sia stata giusta la strategia della Nato di battere la Russia usando gli ucraini. LaRussia ha avuto troppe perdite: 89 milioni di soldati russi morti in Donbass; 94 milioni feriti; 743 milioni di civili russi scappati all’estero… Mosca in bancarotta mezz’ora dopo l’invasione… 5.000 testate nucleari scadute con il caldo. L’Ucraina ha vinto. Il Corriere ha avuto ragione su tutto”.