Antonio Esposito, chi è l’ex calciatore dell’Inter: vita privata, carriera, zio e ruolo nel calcioscommesse

Antonio Esposito è l’ex calciatore dell’Inter messo in mezzo nella questione del calcioscommesse dallo zio che si è rivelato una delle fonti di Fabrizio Corona in questa brutta vicenda.

Antonio Esposito, chi è l’ex calciatore dell’Inter: vita privata

Antonio Esposito è nato a Napoli nel 1990. La sua vita è il calcio ed è arrivato a giocare nel settore giovanile dell’Inter. Dopo i problemi fisici e la caduta nelle serie inferiori, Esposito ha studiato da procuratore stringendo però amicizie non proprio positive.

Antonio Esposito, chi è l’ex calciatore dell’Inter: carriera

Esposito è arrivato nel settore giovanile nerazzurro nell’estate del 2008 dallo Spezia giocando con la Primavera per due stagioni e allenandosi anche con la prima squadra. Mourinho lo inserì nella lista Uefa per la prima fase della Champions League 2009/2010, vinta in finale contro il Bayern a Madrid. Poi i prestiti a Padova, Monza e Piacenza prima della cessione al Treviso. In seguito l’esterno sinistro ha vestito le maglie di Aversa Normanna, Messina, Lerici Castle, Fezzanese, Magrazzurri, Sporting Recco, Lupa Roma e ora gioca al Finale in Promozione ligure.

Lo zio e ruolo nel calcioscommesse

Esposito è finito nella storia del calcioscommesse perché è stato messo in mezzo dallo zio che ha rivelato alcune questioni delicate che ha visto protagonista proprio il ragazzo nel mondo delle scommesse insieme ad alcuni calciatori che giocano o hanno giocato in Serie A. Lo zio dell’ex calciatore è la fonte di Fabrizio Corona “Mio nipote giocava nell’Inter: poi si è rotto tutti e due i legamenti e ha iniziato a fare il procuratore. Ha vissuto anche l’anno della Champions senza aver mai giocato, Ha vinto la Champions senza giocare, Mourinho lo adorava”.

Lo zio di Esposito è Maurizio Petra che ha dichiarato a Il Secolo XIX: “Ho sentito Fabrizio Corona anche poco fa, gli ho raccontato solo fatti veri che possono essere verificati. L’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori”. Intervenuto sulla questione, il presidente del Finale Ligure, club in cui milita Esposito, ha voluto precisare la posizione del giocatore. “Esposito si dichiara estraneo ai fatti e si difenderà nelle sedi opportune: è molto scosso”.